La UPSA entrega la Medalla de Oro a María San Gil, figura clave en la lucha contra el terrorismo de ETA

Desde las 12:00 horas de este martes 22 de septiembre, el Aula Magna de la Universidad Pontificia de Salamanca ha acogido un importante evento: la entrega de la Medalla de Oro a María San Gil Noain, antigua alumna de la Facultad de Filología Bíblica Trilingüe y una figura política clave en la lucha contra el terrorismo de ETA.

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En concreto, San Gil fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián y diputada en el Parlamento Vasco entre los años 1999 y 2002; mientras que entre los años 2004 y 2008 desempeñó la presidencia del Partido Popular del País Vasco entre 2004 y 2008.

De esta manera, tras estudiar en Salamanca Filología Bíblica Trilingüe, un grado que ahonda en los idiomas latín, griego y hebreo, San Gil se convirtió en una figura de relevancia pública por su defensa de la libertad y de las víctimas del terrorismo. Su importancia llegó a raíz del asesinato por ETA de Gregorio Ordóñez, compañero de corporación municipal, atentado que presenció en 1995 y que marcó profundamente su trayectoria pública y personal.

Medalla De Oro a María San Gil Noain, Antigua Alumna De La Facultad De Filología Bíblica Trilingüe (47)