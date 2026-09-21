La USAL alcanza un nuevo récord con un total de 6.000 estudiantes nuevos matriculados

6.000 nuevos alumnos matriculados. Estas son las cifras que maneja la Universidad de Salamanca este curso 2026-2027. Así lo ha informado su rector, Juan Manuel Corchado, durante la Feria de Bienvenida organizada un año más en el polideportivo del Campus Miguel de Unamuno. Estos números suponen en torno a un 6% más que el año pasado: “Estamos muy contentos”.

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En este sentido, Corchado ha asegurado que Universidad de Salamanca es muy atractiva: “Todos los campus vamos a crecer”, ha informado, añadiendo además el beneficio aportado por la implantación del nuevo Grado de Veterinaria: “Por ello, este año hemos tenido no solo un extraordinario número de solicitudes, sino que vamos a tener casi 100 estudiantes más de esa titulación de la Universidad de Salamanca que irán creciendo en los próximos años con los próximos cursos”, concluye, haciendo referencia a las cerca de 2.000 solicitudes presentadas por este grado en concreto.

En cuanto a los másteres, la USAL tampoco se queda atrás, con alrededor de 2.4000 estudiantes matriculados: “Por estas fechas, el año pasado teníamos unos 2.200 alumnos”. Corchado tampoco ha querido olvidar en este balance a los doctorados, en lo que también cuentan con unos 200 estudiantes matriculador más que el año pasado por estas fechas: “Estas cifras hacen pensar que vamos a llegar a los 3.500 estudiantes de doctorado, como el año pasado o superarlo”. Por último, en cuanto a títulos propios, Corchado ha ofrecido una cifra de entorno a los 2.800, por lo que, sumando todos estos datos, se estima que la USAL pueda llegar a tener más de 32.000 estudiantes este año.

Corchado, sobre la nueva convocatoria de ayudas para la realización de la primera matrícula: “Tenemos que estar muy agradecidos" Manuel Corchado no ha perdido tampoco la oportunidad de hablar de sus sensaciones respecto a la publicación, este lunes por parte de la Junta de Castilla y León, de la convocatoria de ayudas para aquellos alumnos que realicen su primera matrícula universitaria en Castilla y León durante el curso académico 2026/2027: “Esto va a hacer además que muchos de los que vienen de fuera posiblemente se empadronen aquí en Salamanca, Ávila, Zamora y Béjar”.

Para la solicitud de estas ayudas, Corchado ha destacado la labor del Servicio de Ayuda de Becas de la USAL, donde los estudiantes pueden informarse sobre estas convocatorias: “Es cuestión de que, si ellos no saben cómo cumplir algún trámite, se pasen por allí, y se les resuelve y se les ayuda de forma proactiva”.

“Tenemos que estar muy agradecidos a la medida que el presidente Mañueco puso en marcha y al apoyo que nos está dando a la Universidad de Salamanca en su conjunto para mejorar nuestras infraestructuras, impulsar nuevas titulaciones con éxito y ahora vamos a tener la inauguración del curso académico a nuestro consejero”, ha apuntado el rector, añadiendo que se hablará con la Junta para que “todas esas acciones que estaban sobre el papel se conviertan en realidades”.