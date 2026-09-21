Un estudio del Centro de Investigación del Cáncer arroja luz sobre las enfermedades raras de la sangre

Un estudio realizado en el Centro de Investigación del Cáncer (CSIC, USAL, FICUS) arroja luz sobre las enfermedades raras de la sangre, aportando una nueva perspectiva sobre la patogénesis de las ribosomopatías.

Publicidad Publicidad

Según se informa desde el CIC, "el trabajo demuestra que la ausencia de cualquiera de las 33 proteínas que forman la subunidad pequeña del ribosoma (40S) provoca la acumulación de pre-ribosomas (ribosomas inmaduros) defectuosos fuera del nucleolo, la región del núcleo donde se ensamblan los ribosomas".

Los pre-ribosomas defectuosos no son eliminados ni reciclados adecuadamente, dificultando que la célula reutilice muchos de los componentes necesarios para fabricar nuevos ribosomas.

Desde el mismo centro exponen que para llegar a esta conclusión, "los investigadores siguieron el destino de los pre-ribosomas defectuosos utilizando una combinación de microscopía de células vivas, fraccionamiento bioquímico y análisis automatizados de imagen". Esto permitió observar cómo evolucionan estas partículas cuando la fabricación de la subunidad 40S se interrumpe en distintas etapas del ensamblaje.

La autora responsable del estudio, Mercedes Dosil, explica que "hasta ahora la atención se había centrado en el déficit de ribosomas que provoca una bajada en la producción de proteínas. Nuestro trabajo muestra que los ribosomas que no llegan a completarse también pueden contribuir a la enfermedad. Comprender cómo la acumulación de estos pre-ribosomas defectuosos afecta a la célula abre una nueva vía para entender la patogénesis de las ribosomopatías", señala Mercedes Dosil, investigadora del Centro de Investigación del estudio.

Entre todos los casos analizados, la ausencia de RPS19, la proteína codificada por el gen mutado con mayor frecuencia en pacientes con anemia de Diamond-Blackfan, produce las alteraciones más severas: "este resultado ofrece una posible explicación de por qué las mutaciones en este gen tienen un impacto especialmente importante en esta enfermedad".