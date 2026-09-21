Luz verde a la convocatoria de ayudas para alumnos que realicen su primera matrícula universitaria en Castilla y León

El extracto de la Orden que aparece este lunes 21 de septiembre en el BOCYL da luz verde a la convocatoria de ayudas para aquellos alumnos que realicen su primera matrícula universitaria en Castilla y León durante el curso académico 2026/2027.

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Se trata de ayudas al alumnado que realice su primera matrícula de primer curso de grado universitario, en una universidad pública de la Comunidad de Castilla y León. En esta orden se indica que "se equipara la matrícula de primer curso de grado universitario con la matrícula de primer curso de cualquiera de las modalidades de doble grado ofertadas por las universidades públicas de Castilla y León".

El objetivo de estas ayudas es fomentar el acceso a los estudios superiores, dando apoyo económico a los estudiantes empadronados en la comunidad.

El importe total de la convocatoria asciende a 12.620.000 euros.

La cuantía de la ayuda será como máximo equivalente al importe efectivamente abonado por el estudiante por los servicios académicos de la matrícula.

Los interesados podrán presentar las solicitudes desde este 22 de septiembre, con un plazo de un mes. Deberán cumplimentar el formulario disponible a través de la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de la aplicación informática habilitada en el Portal de Educación, en el apartado correspondiente a Universidad.

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A mayores también se convocan ayudas complementarias para alumnos de FP de grado superior, estudiantes de Castilla y León, que hayan sido beneficiarios de las becas del programa Erasmus+ de movilidad para prácticas entre países del programa, para realizar la fase de formación en empresa u organismo equiparado, en el curso escolar 2025/2026.