La campaña de gripe, COVID y VRS arrancará el 1 de octubre en Salamanca con más de 180.000 dosis

La campaña de vacunación frente a la gripe, el COVID-19 y el virus respiratorio sincitial (VRS) arrancará el próximo 1 de octubre en las residencias y en la población infantil de Castilla y León, mientras que el 13 de octubre comenzará para el resto de grupos incluidos en las recomendaciones de vacunación.

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En el caso de Salamanca, la planificación de la Consejería de Sanidad contempla la distribución de 180.802 dosis entre las distintas vacunas e inmunizaciones. La mayor parte corresponderá a la gripe, con 114.872 dosis, mientras que se han previsto 59.680 dosis de COVID-19 para personas de 12 años o más.

A estas cantidades se suman 2.150 dosis de nirsevimab para la población infantil frente al VRS y otras 4.100 dosis de vacuna frente al VRS destinadas a adultos, principalmente personas institucionalizadas y grupos de riesgo.

La distribución sitúa a Salamanca entre las provincias de Castilla y León con una cantidad importante de dosis, aunque por detrás de Valladolid y León en el caso de la gripe. En total, la Comunidad dispondrá de 806.650 vacunas contra la gripe, 440.000 frente al COVID-19, 14.000 dosis de nirsevimab y 25.000 vacunas frente al VRS en adultos.

La campaña de gripe amplía la edad para vacunación infantil Una de las principales novedades de la presente campaña de vacunación que está a punto de empezar será la ampliación de la vacunación infantil frente a la gripe, cambiando el abanico de hasta 8 años, de la temporada anterior, hasta los 11. Además, la vacuna intranasal se ofrecerá a los niños de entre 2 y 11 años.

La vacunación frente a la gripe estará recomendada, entre otros colectivos, para las personas de 60 años o más, los niños de seis meses a 11 años, embarazadas, personas con determinadas enfermedades crónicas o condiciones de riesgo, profesionales sanitarios y sociosanitarios y trabajadores de servicios esenciales.

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Más de 100.000 vacunados en Salamanca En Salamanca, los datos de la campaña anterior muestran que 101.285 personas fueron vacunadas frente a la gripe, la COVID-19 y VRS. En el primero de los casos, en las vacunaciones frente a la gripe, solo el 42,60 por ciento de los niños de 2 a 8 años fueron vacunados, mientras que la cobertura se amplió hasta el 60,50 por ciento en los mayores de 60 años y un 72,80 por ciento en niños menores de dos años.

En cuanto al COVID-19, la campaña 2025-2026 dejó en Salamanca 48.003 personas vacunadas, con una cobertura del 50,7 por ciento entre los mayores de 70 años, según los datos de evaluación de la campaña.

Este año, tal y como ha informado la Consejería de Sanidad, la vacunación frente al coronavirus volverá a centrarse especialmente en las personas con mayor riesgo de sufrir complicaciones. La población diana incluye a los mayores de 70 años, personas inmunodeprimidas, residentes en centros de mayores o instituciones cerradas y otros grupos con determinadas patologías o condiciones de riesgo.

Las vacunas que se utilizarán esta temporada serán monovalentes frente a la variante XFG de ómicron, según la información facilitada por la Consejería de Sanidad.

Más de 6.500 personas recibieron la vacuna frente al VRS en Salamanca La campaña frente al virus respiratorio sincitial también presenta buenos datos en la provincia. 6.536 personas adultas fueron vacunadas frente al VRS en Salamanca durante la campaña anterior, con una cobertura del 90,6% entre las personas institucionalizadas.

Para esta temporada, además, Castilla y León amplía las indicaciones de la vacunación frente al VRS en adultos a determinados grupos de muy alto riesgo a partir de los 18 años, entre ellos personas con determinados tipos de cáncer, inmunodeficiencias, pacientes en diálisis o trasplantados.

En el caso de los bebés, Salamanca contará con 2.150 dosis de nirsevimab, el anticuerpo utilizado para prevenir la enfermedad grave por VRS y que se administrará a los niños nacidos entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027. Los nacidos entre octubre y marzo recibirán la dosis en el hospital al nacimiento, mientras que los nacidos entre abril y septiembre serán captados durante octubre.

¿Cuándo se podrá pedir cita? La campaña comenzará el 1 de octubre en centros de personas mayores y de atención a la discapacidad, además de la vacunación infantil. Para el resto de la población incluida en los grupos recomendados, la campaña arrancará el 13 de octubre.