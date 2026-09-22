Salamanca registra el verano más cálido desde el pasado año 1990

La completa comunidad de Castilla y León ha experimentado este 2026 el verano más cálido desde el pasado año 1990. Así lo ha publicado la AEMET este martes, apuntando que los meses de junio y julio han sido extremadamente cálidos y el mes de agosto muy cálido.

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El carácter de las temperaturas, tanto máximas, como mínimas y, por lo tanto, medias, es de extremadamente cálido, con anomalías positivas de valores 3,1 ºC, 2,1 ºC y 2,6 ºC en los meses de junio, julio y agosto respectivamente. Teniendo en cuenta los valores medios, la comunidad presentó un total de 57 días con una temperatura máxima superior a 30 ºC, ocho jornadas más que el pasado año 2025.

Teniendo en cuenta la precipitación, se ha producido un déficit aproximado del 40 % respecto al periodo de referencia, con carácter muy seco los dos primeros meses y húmedo agosto. La provincia del Tormes, por su parte, ha registrado una precipitación acumulada de 17 litros por metro cuadrado durante este verano, lo que supone 25 litro menos que los precipitados de media entre los años 1991 y 2020.

En cuanto a los récords históricos registrados, la provincia de Salamanca se ha hecho presente durante el mes de julio, en el que presentó su temperatura media más alta, en concreto un total de 31ºC.