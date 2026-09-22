Jornada de puertas abiertas por el 24º aniversario del Museo de la Automación de Salamanca

El Museo de Historia de la Automoción de Salamanca celebra este viernes, 25 de septiembre, su 24º aniversario.

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Desde su inauguración en el año 2002, el MHAS se ha convertido en uno de los espacios de referencia en España para conocer la historia de la automoción.

Con motivo de este aniversario, el MHAS ha preparado una programación especial para que los visitantes puedan disfrutar del museo.

El horario de la jornada de puertas abiertas será de de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas, con entrada gratuita.

Además, las primeras 50 personas que visiten el museo recibirán un regalo muy especial: una lámina de 70 x 50 centímetros dedicada a un vehículo especialmente vinculado a la historia del museo y de la ciudad de Salamanca.

El aniversario contará con la colaboración de ‘Sketchers Salamanca’, un grupo de artistas y pintores que realizarán una actividad artística vinculada al entorno del museo y a la ciudad. Los participantes utilizarán materiales sencillos como cuadernos, lápices y acuarela soluble en agua para plasmar aquello que les inspire durante la jornada. Para facilitar la actividad, los artistas dispondrán de pequeñas sillas abatibles y se situarán en diferentes puntos estratégicos, de manera que puedan desarrollar sus trabajos sin interferir en el tránsito habitual de los visitantes.

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Por otro lado, la celebración contará con uno de los atractivos más especiales para los amantes de la automoción: el sorteo de un paseo por Salamanca en un vehículo histórico del MHAS. El ganador podrá recorrer las calles de la ciudad.