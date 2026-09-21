Siempre Fiel abre las puertas de su protectora en Salamanca para que sus perros encuentren un hogar

En Salamanca hay perros que llevan tiempo esperando una oportunidad. Algunos han conocido el abandono, otros han pasado por situaciones difíciles y todos comparten una misma necesidad: encontrar un lugar al que poder llamar hogar.

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Este sábado, 26 de septiembre, la Asociación Protectora de Animales Siempre Fiel quiere que esas historias lleguen a más personas.

La entidad salmantina celebrará una jornada de puertas abiertas en sus instalaciones, con el objetivo de acercar a la ciudadanía a los animales que permanecen bajo su cuidado y dar a conocer la situación urgente que atraviesa la protectora.

Durante la jornada, que tendrá lugar de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, los visitantes podrán conocer a los perros, descubrir sus necesidades, recorrer las instalaciones y recibir información sobre las diferentes formas de ayudar.

Sin embargo, no se trata únicamente de una visita. Para Siempre Fiel, abrir las puertas de sus instalaciones es también una manera de abrir nuevas posibilidades para sus animales.

La acogida temporal, una ayuda esencial Entre las opciones que la asociación quiere dar a conocer se encuentra la acogida temporal. Una alternativa que permite a los perros disfrutar de un hogar mientras esperan encontrar una familia definitiva.

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En ocasiones, ofrecer un espacio en casa durante un tiempo puede marcar una diferencia importante en la vida de un animal. Por eso, la protectora anima a participar a quienes estén pensando en adoptar, pero también a aquellas personas que puedan hacerse cargo temporalmente de uno de sus perros.

Cada solicitud de acogida o adopción se estudia de manera individual, teniendo en cuenta las necesidades del animal y las características de la familia. El objetivo es encontrar hogares responsables en los que el bienestar del perro sea siempre la prioridad.