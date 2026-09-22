Los acompañamientos musicales en cada uno de los pasos de la Vía Áurea del XXXVIII Encuentro de Cofradías de Salamanca

Qué sería de los pasos durante la Semana Santa sin el acompañamiento musical, donde el sonido otorga penitencia al desfile y hace que la emoción se coloque a flor de piel por cada una de las calles que recorren la Salamanca de culto y fe. De este modo, se crea una sinergia conjunta que hace de cada procesión que sea única.

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Para la Vía Áurea, serán 17 las cofradías que desfilarán por la capital del Tormes el sábado, 26 de septiembre, con un acompañamiento musical por paso, exceptuando el primero de ellos a cargo de la Hermandad Franciscana, que se fusionarán con cada uno de los cofrades que porten las imágenes religiosas.

De este modo, Salamanca se convierte en todo un espectáculo visual de la Semana Santa, situando a la propia localidad charra en el mapa nacional e internacional de los Días Santos, demostrando la fuerza de sus calles desde la Catedral de Salamanca hasta la Plaza Mayor.