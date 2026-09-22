Los acompañamientos musicales en cada uno de los pasos de la Vía Áurea del XXXVIII Encuentro de Cofradías de Salamanca

Qué sería de los pasos durante la Semana Santa sin el acompañamiento musical, donde el sonido otorga penitencia al desfile y hace que la emoción se coloque a flor de piel por cada una de las calles que recorren la Salamanca de culto y fe. De este modo, se crea una sinergia conjunta que hace de cada procesión que sea única.
Para la Vía Áurea, serán 17 las cofradías que desfilarán por la capital del Tormes el sábado, 26 de septiembre, con un acompañamiento musical por paso, exceptuando el primero de ellos a cargo de la Hermandad Franciscana, que se fusionarán con cada uno de los cofrades que porten las imágenes religiosas.
De este modo, Salamanca se convierte en todo un espectáculo visual de la Semana Santa, situando a la propia localidad charra en el mapa nacional e internacional de los Días Santos, demostrando la fuerza de sus calles desde la Catedral de Salamanca hasta la Plaza Mayor.
Serán un total de seis agrupaciones musicales las que vengan desde fuera de la provincia de Salamanca, siendo estas Nava del Rey, Viveiro, León, Valladolid, Toro y Málaga. En la provincia serán Alba de Tormes, Villamayor, Carbajosa de la Sagrada y Santa Marta de Tormes; mientras que otras seis serán de la propia capital salmantina.
Ilustre Cofradía de la Santa Cruz del Redentor y de la Purísima Concepción de la Virgen Su Madre
Ilustre y Venerable Congregación de Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Entierro
Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad
Congregación de la Santísima Trinidad
Seráfica Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía
Hermandad Dominicana del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, Nuestro Padre de La Pasión, Nuestra Señora de los Dolores y Nuestra Señora de la Esperanza
Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón
Hermandad Jesús Amigo de los Amigos
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Flagelado y Nuestra Señora de las Lágrimas
Cofradía de la Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos
Hermandad del Cristo del Amor y de la Paz
Real Cofradía Penitencial del Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora
Hermandad del Silencio
Hermandad del Vía Crucis
Hermandad Sacramental, Mercedaria y de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras y María Santísima de la Caridad y del Consuelo
Hermandad Franciscana del Santísimo Cristo de la Humildad
SIN ACOMPAÑAMIENTO