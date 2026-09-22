El acoso escolar no entiende de vacaciones: “Ha sido un verano especialmente intenso”

El acoso y el ciberacoso siguen siendo una lacra social en la que no se cesa de buscar soluciones. la Asociación Salmantina contra el Bullying y el Ciberbullying ha expuesto un gran problema que hace veinte años no ocurría, que el bullying no se marcha de vacaciones y continúa en muchas familias durante la época estival, siendo realmente preocupante el número de casos que llegan durante julio y agosto y que antes llegaban solamente después del 15 de agosto, agravándose especialmente en los casos de acoso en ámbito digital.

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Como destaca Carmen Guillén, presidenta de la propia asociación, el verano “ha sido especialmente intento” debido a que “la mayoría de casos en verano son algunos que se han cronificado desde el curso pasado y que siguen viniendo desde el curso anterior”, eso sí, también ha indicado que otros vienen solicitando pautas de cara al próximo curso o que incluso se han llegado a dar cuenta durante la época estival, solicitando este apoyo de manera inmediata para afrontar el nuevo curso escolar.

Tan solo en verano, se han atendido más de una veintena de casos, siendo algunos de ellos procedentes de otros lugares de la región, aunque la mayoría corresponde tanto a la capital del Tormes como al resto de la provincia. Cabe recordar que desde hace tiempo se lleva prestando servicio con los propios medios de la asociación, donde a pesar de existir un convenio con el Ayuntamiento de Salamanca, se echa en falta con otras instituciones de la provincia.

Aumento sorprendente en verano

Ante esto, ASCBYC no ha querido dejar desamparado nunca a ninguno de los jóvenes que atienden, utilizando su economía propia, si hiciera falta, para desplazarse: “De cara a tratar el caso, si es en la provincia, nos acercamos hasta donde sea o vienen ellos. Si es en la comunidad, cuadramos en algún viaje o se desplazan ellos. Preferimos siempre la presencialidad”.