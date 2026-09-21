La Lonja de Salamanca echa el freno al precio del cereal

La Lonja de Salamanca ha optado este lunes por frenar la subida de los cereales que se había venido dando durante las últimas semanas. Así, este lunes los vocales de la mesa de cereales han acordado subir solamente el precio del trigo y el triticale, que aumentan un euro la cotización. Por otra parte, baja un euro el maíz y el resto, cebada, avena y centeno, repiten las cotizaciones de la semana anterior.

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Por otra parte, también sube el garbanzo pedrosillano 25 euros la tonelada lo que lo deja en 700 euros. Baja cinco euros el girasol y sube 1 la alfalfa empacada y el paquete grande de paja.

Mesa De Cereales 21 Septiembre 2026

En cuanto a la mesa de ovino se mantiene la tendencia al alza de los precios. Los vocales han determinado que suban 30 céntimos de euro el lechazo más grande, de entre 13 y 15 kilos y los corderos más pequeños, de entre 15 y 19 kilos. El resto de los pesos de lechazo suben 10 céntimos, al igual que los corderos de entre 19 a 25 kilos. Los más grandes repiten la cotización de la semana anterior.