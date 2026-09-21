La ‘final’ por un puesto en la Copa del Rey se jugará en el San Casto el jueves 1 de octubre

El San Casto decidirá el tercer representante salmantino de la Copa de SM El Rey. La UD Santa Marta recibirá al conjunto de Iker Munian en los cuartos de final de la Copa RFEF en un partido en el que el ganador obtendrá la cotizada plaza para el torneo nacional.

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En el sorteo realizado este lunes en la Ciudad Deportiva de Las Rozas la suerte ha decidido que el partido de cuarto de esta Copa RFEF se juegue en el Alfonso San Casto, encuentro que se disputará el jueves 1 de octubre a las 19:30 horas. De hecho, han sido los capitanes de UD Santa Marta y Salamanca CF UDS, Sergio Santos y Cristero, quienes han actuado como ‘manos inocentes’ durante todo el sorteo.

El capitán del equipo de Santa Marta de Tormes ha valorado positivamente el resultado del sorteo: "La suerte ha estado de nuestro lado. Yo creo mucho en el destino y si tenía que sacarla yo, cómo no iba a tirar para casa".

Por su parte, Cristeto, capitán del Salamanca CF UDS, ha asegurado que irán "a tope a ganar y la afición nos apoyará seguro. Iremos con todo".

Cabe recordar, que ambos conjuntos se enfrentarán para pasar a semifinales de la Copa de la Real Federación. Una competición que otorga a los cuatro semifinalistas una plaza para la edición de la Copa de SM El Rey 2026-27 y que asegura, además, que el equipo que se clasifique juegue directamente contra un equipo de Primera División, descartando, eso sí, a Real Sociedad, Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona; puesto que los cuatro conjuntos se clasificaron para la Supercopa de España y pasan automáticamente de ronda.

La UD Santa Marta se plantó en Cuartos gracias a su victoria por 1-0 frente al Bergantiños, mientras que el Salamanca CF UDS tuvo que marcharse a la prórroga para lograr vencer por 3-5 al Derio.