'Vanidoso' de Garcigrande: nuevo ‘Toro de Oro’ tras su paso por la feria de Salamanca

La Junta de Castilla y León, encargada de otorgar el trofeo ‘Toro de Oro’ al astado más excelente que se haya lidiado en la feria de Salamanca, concede este año el 50 premio a ‘Vanidoso’, del hierro de Garcigrande.

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El animal herrado con el número 67, colorado de capa y de 535 kilos, fue toreado por el salmantino Marco Pérez durante la tarde del 13 de septiembre.

‘Vanidoso’ fue un toro que tuvo muchas virtudes, pero al que quizá le faltaron matices para alcanzar la rotundidad de otros ‘Toro de Oro’ que incluso han sido del mismo hierro como ‘Buenasuerte’ indultado hace un año por Emilio de Justo o ‘Querido’ toreado en 2024 por Alejandro Talavante.

En este caso, ‘Vanidoso’ tuvo recorrido, continuidad, buen tranco, humilló, metió la cara, fue pronto y acudió incluso al paño desde lejos, clamando muchas veces esa distancia que no se le dio y que hubiera sido necesaria ver. Fue bravo y demostró un gran fondo, el mejor desde luego de una corrida que fue obediente y noble, fácil en líneas generales, pero al que le faltó más exigencia.

Vuelta al ruedo al toro 'Vanidoso' del hierro de Garcigrande | Juanes

Con este toro, Justo Hernández suma ya otro trofeo más y alcanza un total de siete de estos galardones, siendo el ganadero que más toros de oro acumula. Los últimos tres tienen su firma: ‘Querido’, ‘Buenasuerte’ y ahora ‘Vanidoso’.

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