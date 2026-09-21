'Vanidoso' de Garcigrande: nuevo ‘Toro de Oro’ tras su paso por la feria de Salamanca

La Junta de Castilla y León, encargada de otorgar el trofeo ‘Toro de Oro’ al astado más excelente que se haya lidiado en la feria de Salamanca, concede este año el 50 premio a ‘Vanidoso’, del hierro de Garcigrande.
El animal herrado con el número 67, colorado de capa y de 535 kilos, fue toreado por el salmantino Marco Pérez durante la tarde del 13 de septiembre.
‘Vanidoso’ fue un toro que tuvo muchas virtudes, pero al que quizá le faltaron matices para alcanzar la rotundidad de otros ‘Toro de Oro’ que incluso han sido del mismo hierro como ‘Buenasuerte’ indultado hace un año por Emilio de Justo o ‘Querido’ toreado en 2024 por Alejandro Talavante.
En este caso, ‘Vanidoso’ tuvo recorrido, continuidad, buen tranco, humilló, metió la cara, fue pronto y acudió incluso al paño desde lejos, clamando muchas veces esa distancia que no se le dio y que hubiera sido necesaria ver. Fue bravo y demostró un gran fondo, el mejor desde luego de una corrida que fue obediente y noble, fácil en líneas generales, pero al que le faltó más exigencia.
Con este toro, Justo Hernández suma ya otro trofeo más y alcanza un total de siete de estos galardones, siendo el ganadero que más toros de oro acumula. Los últimos tres tienen su firma: ‘Querido’, ‘Buenasuerte’ y ahora ‘Vanidoso’.
Toros de Oro otorgados a lo largo de su historia:
- 1974: Desierto
- 1975: D. Francisco y Herederos de D. Carlos Palha, de Vilafranca de Xira (Portugal), por el toro 'Verillo'
- 1976: D. Lisardo Sánchez, por el toro 'Malvarrosa'
- 1977: Desierto
- 1978: D. Francisco Galache, por el toro 'Velito'
- 1979: D. Ramón Sánchez Recio, por el toro 'Bohemio'
- 1980: D. Alipio Pérez Tabernero, por el toro 'Dichoso'
- 1981: D. Ramón Sánchez Recio, por el toro 'Alfombrito'
- 1982: No se convoca
- 1983: No se convoca
- 1984: Sres. De D. Íñigo y D. Antonio Sánchez-Urbina Chamorro, de la Ganadería Sepúlveda, por el toro 'Pajarero'
- 1985: Sres. De D. Íñigo y D. Antonio Sánchez-Urbina Chamorro, de la Ganadería Sepúlveda, por el toro 'Campesino'
- 1986: Herederos de D. Atanasio Fernández Iglesias, por el toro 'Manzanito'
- 1987: Hermanos Fraile y Gascón de la Ganadería del Puerto de San Lorenzo, por el toro 'Lirio'
- 1988: Desierto
- 1989: Sres. De D. Íñigo y D. Antonio Sánchez-Urbina Chamorro, de la Ganadería Sepúlveda, por el toro 'Canastillo'
- 1990: Ganadería portuguesa de Joao Branco Nuncio, por el toro 'Indago'
- 1991: Ganadería Herederos de D. Dionisio Rodríguez García, por el toro 'Chafaroto'
- 1992: Herederos de D. Baltasar Ibán Valdés, por el toro 'Clavijero'
- 1993: Desierto
- 1994: Desierto
- 1995: D. Manuel San Román Valdés, por el toro 'Cigarrero'
- 1996: Desierto
- 1997: Pedro y Verónica Gutierrez Lorenzo, por el toro 'Ladrillero'
- 1998: Ganadería de Valdefresno, por el toro 'Manzano'
- 1999: Desierto
- 2000: D. Moisés Fraile, de la Ganadería “El Pilar”, por el toro 'Guapillo'
- 2001: Ganadería de “Jandilla”, por el toro 'Dinero'
- 2002: Ganadería “El Montalvo” por el toro 'Campanillero'
- 2003: Ganadería “El Pilar” por el toro 'Liguillo'
- 2004: Desierto
- 2005: Ganadería “Pedro y Verónica Gutiérrez Lorenzo” por el toro 'Talador'
- 2006: Ganadería de “El Puerto de San Lorenzo” por el toro 'Carretillo'
- 2007: Ganadería de “El Pilar”, por el toro 'Carapuerco'
- 2008: Ganadería de “Hermanos García Jiménez” por el toro 'Raleo'
- 2009: Ganadería de “La Ventana del Puerto”, por el toro 'Cantillano'
- 2010: Ganadería de “El Pilar”, por el toro 'Imposible'
- 2011: Ganadería de “Garcigrande”, por el toro 'Burgués'
- 2012: Ganadería de “El Puerto de San Lorenzo”, por el toro 'Carcelero'
- 2013: Ganadería de “Linejo”, por el toro 'Civilón'
- 2014: Ganadería de “Pedraza de Yeltes”, por el toro 'Resistente'
- 2015: Ganadería de “Linejo”, por el toro 'Cortesano'
- 2016: Ganadería de “Garcigrande”, por el toro 'Higuero'
- 2017: Ganadería de “Garcigrande”, por el toro 'Ingrato'
- 2018: Ganadería de Montalvo, por el toro 'Liricoso'
- 2019: Ganadería de Domingo Hernández, por el toro 'Barquito'
- 2020: No se convoca
- 2021: Ganadería Galache, por el toro 'Gandillito'
- 2022: Ganadería Galache, por el toro 'Chillón'
- 2023: Ganadería Vellosino, por el toro 'Madrileño'
- 2024: Ganadería de Garcigrande, por el toro 'Querido'
- 2025: Ganadería de Garcigrande, por el toro 'Buenasuerte'
- 2026: Ganadería de Garcigrande, por el toro 'Vanidoso'