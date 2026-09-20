“Robarle tiempo al tiempo”: duelo entre la juventud charra bajo la mirada del genio de La Puebla

Pronunciar el nombre de Morante de la Puebla, siendo realmente de Morante de la Puebla, ha tenido siempre una categoría extraordinaria, pero es que ahora estar en el ‘team’ del genio está de moda.

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En las últimas temporadas se ha convertido en un titán, definido por la RAE como “persona de excepcional fuerza”.

Después de lo que pasó hace casi un año en Las Ventas, aquel 12 de octubre que ya forma parte de la historia de la tauromaquia, todos sus seguidores, incluso los que antes no lo eran mucho, se agolpan en las entradas de las plazas y lo van incluso a buscar a los hoteles donde se aloja, porque Morante se ha postulado a ser un Dios del toreo y el público ha bendecido la candidatura.

Por eso, como pasa casi todas las tardes que torea, la llegada de Morante a La Glorieta se ha vivido como un acto litúrgico en el que se han colado dos jóvenes toreros de Salamanca, que también admiran a Morante y que hoy han puesto un pie en el coso charro por invitación de José Antonio, como parte de un cartel que también ha sido pura confección suya. Un regalo, y qué regalo, para que el aficionado salmantino disfrute de la rivalidad de estos dos recién llegados, que son unos guerreros.

Brindis de Julio Norte a Morante de la Puebla ante la mirada de Ismael Martín | Juanes

Y si tuviéramos que definir la tarde de hoy en cuatro palabras, la frase sería: “Robarle tiempo al tiempo”. Título de una de las canciones más reconocidas de Café Quijano. Ese intento de detener el flujo constante de la vida, de capturar un instante para convertirlo en una revelación y el deseo profundo de detener el reloj para disfrutar más tiempo de aquellos que a amamos, se resume en estas cuatro palabras y, por ende, en lo vivido el día de la despedida de la Feria Virgen de la Vega 2026.