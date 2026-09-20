La victoria no saca a Unionistas de los puestos de descenso

Unionistas logró el primer triunfo de la temporada por 3-1 ante la UD Ourense en el estadio Reina Sofía. Los blanquinegros vencieron con goles de Álvaro Gómez (de penalti), Pau Ferrer y Morer y levantan la moral tras su mal inicio liguero.

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Sin embargo, y a pesar de la victoria, Unionistas sigue una jornada más en puesto de descenso con solo tres puntos de los doce posibles. Por debajo, solo el Arenas y la propia UD Ourense.