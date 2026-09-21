Damián Castaño, vuelta al ruedo en Las Ventas tras una emocionante faena al sobrero de Veiga Teixeira

Casi a la par que Salamanca, su ciudad natal, se despedía de la Feria Virgen de la Vega 2026, donde este año no ha estado acartelado. Damián Castaño hacía el paseíllo en Las Ventas (Madrid), todavía convaleciente del percance sufrido tres días antes en la plaza de toros de Albacete.

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El pequeño de los hermanos Castaño se fue con buena nota de la primera plaza del mundo, aunque faltaron cosas para redondear una tarde, donde pudo haber premio mayor. Finalmente paseó una vuelta al ruedo y saludó una ovación.

Tras ver su primer toro de Veiga Teixeira el pañuelo verde, tuvo que estoquear el sobrero, también de la misma ganadería, en el que paseó esa vuelta al ruedo, tras petición, tras una emocionante faena, con un toro repetidor, de buen embroque, donde el torero se pudo sentir con ambas manos.

En el quinto toro, su segundo, saludó una ovación Damián tras un aviso ante un astado de Partido de Resina que fue aplaudido en el arrastre y que acudió con alegría al caballo.

En este desafío ganadero entre Veiga Teixeira y Partido de Resina, el salmantino firmó una tarde importante con silencio para Gómez del Pilar y Fermín Rivera.