El torero Damián Castaño sufre una grave cogida en Albacete

El torero Damián Castaño ha sido cogido brutalmente por un toro en la corrida celebrada en Albacete. Durante el quinto toro de Fuente Ymbro y como explica MundoToro, el animal se frenó durante el embroque, cogiendo la piedra izquierda del salmantino. Más tarde, lo cogió de la chaquetilla quedando Castaño colgado de las astas.
Tras esto, el diestro fue llevado rápidamente a la enfermería del ruedo para una exploración más exhaustiva, lo que hizo que más tarde fuera trasladado a las Urgencias hospitalarias de la localidad ante la gravedad de las heridas.
Según ha publicado MundoToro con respecto al parte médico: “Traumatismo craneoencefálico y cervical con pérdida de consciencia unos minutos. Exploración neurológica normal. Buena movilidad de miembros inferiores. Se procede a inmovilización cervical. Se traslada al hospital para realización de prueba de imagen. Pronóstico Reservado”.