Puerta Grande al 'Rey del valor' y al arrebato de Marco Pérez en Salamanca con ‘Vanidoso’, un bravo de Garcigrande

Desde que los carteles de la Feria Virgen de la Vega 2026 vieron la luz, el 13 de septiembre era uno los días señalados en el calendario de muchos aficionados. Hoy toreaban dos figuras del toreo junto a uno de los toreros de la tierra más seguidos por la afición local.

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Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey son en la actualidad las dos figuras más mandonas del escalafón de matadores de toros, mientras que Pérez hace lo propio entre los diestros charros. De ahí el primer ‘No hay billetes’ de la feria.

Todos sabemos lo que pasa en una tarde en la que hay figuras… El espectador paga, el espectador manda. En el segundo y el tercer toro se vio claramente la predilección del público por los diestros de Perú y Salamanca, que en sus cuatro toros los pañuelos se multiplicaron como en el milagro de Jesús.

Lo de Roca no es novedad, pero hoy ha vuelto a poner a la afición salmantina de su lado, dejando claro que es el ‘Rey del valor’.

La corrida se ha hecho demasiado larga y llegados al quinto toro había habido orejas, pero no un toreo que empapará y saciará, por eso el presente seguía con apetito, sobre todo de toreo peruano.

Roca Rey con 'Cantinelo' de Garcigrande | Asier Galache

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