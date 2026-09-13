Talavante, Roca Rey y Marco Pérez ante los toros de Garcigrande para cerrar la primera parte de la feria de Salamanca

Alejandro Talavante, Andrés Roca Rey y Marco Pérez son los toreros que cierran la primera parte de la feria de Salamanca junto a los toros de Garcigrande este domingo 13 de septiembre.

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El extremeño y el peruano son los diestros que lideran los dos primeros puestos del escalafón de matadores de toros, mientras Marco Pérez hace lo propio entre los toreros salmantinos.

Los tres son toreros que ya hicieron el paseíllo hace un año, en el caso del salmantino la de esta tarde será su segunda actuación en esta plaza en lo que llevamos de año, ya que también estuvo acartelado junto a Morante y Daniel Luque en la segunda edición de la corrida de San Juan de Sahagún en el mes de junio.

Garcigrande es la ganadería que regenta los dos últimos trofeos del ‘Toro de Oro’ de las ferias de 2025 y 2024, con los toros ‘Querido’ que justamente fue toreado hace tres años por Talavante y ‘Buenasuerte’, astado indultado hace un año por el matador de toros extremeño, Emilio de Justo.

En la pasada feria, el mejor toro de la corrida concurso también tenía el hierro de Garcigrande: ‘Corchoso’ toreado por Morante de la Puebla.

La corrida reseñada para la cita de esta tarde es seria y de bonitas hechuras. El ganadero Justo Hernández se muestra con ilusión y confiesa sentir una enorme responsabilidad al lidiar en su tierra ante la presencia de numerosos amigos entre el público.

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La empresa ha apostado un año más por esta ganadería charra que lleva estando presente en la feria durante 34 años consecutivos.

El festejo dará comienzo, al igual que el resto de los días, a las 18:00 horas, y será retransmitido en directo ‘Toro a toro’ por SALAMANCA24HORAS, que también publicará la crónica y a la galería del festejo y ambiente de los tendidos, así como al apartado y el sorteo de las reses por la mañana.