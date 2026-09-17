Un detenido en el barrio del Carmen en una operación de la Policía Nacional de Salamanca

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han llevado a cabo una operación en el barrio del Carmen durante la mañana de este jueves.

Publicidad Publicidad

Según ha podido confirmar Salamanca24horas.com en el lugar de los hechos, la Policía Nacional, desplegada con varios vehículos -entre los que se encontraba uno de la Policía Científica- han registrado una vivienda situada en la calle Ledrada.

Aunque por el momento fuentes oficiales no han podido explicar el motivo de la operación, todo apunta a un dispositivo para la lucha contra el tráfico de sustancias estupefacientes, no obstante no será hasta este viernes cuando se conozcan más detalles sobre esta intervención.

Lo que sí es seguro es que hay al menos un varón detenido, relacionado con el inmueble registrado en el barrio del Carmen.

El hombre ha salido esposado de la vivienda, acompañado por los agentes de Policía Nacional, y ha sido trasladado en un vehículo policial hasta la Comisaría Provincial de Salamanca.