Dos mujeres, detenidas en Salamanca tras realizar varios pagos con una tarjeta robada

Dos mujeres han sido detenidas por la Policía Nacional como presuntas responsables de un delito de estafa después de realizar cuatro pagos con una tarjeta bancaria que había sido sustraída a una mujer.

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Los cargos se efectuaron en diferentes establecimientos mediante tecnología contactless, mientras que otros intentos posteriores quedaron frustrados después de que la propietaria detectara los movimientos y procediera a bloquear la tarjeta.

La víctima descubrió lo ocurrido al consultar su teléfono móvil tras salir de trabajar. Fue entonces cuando comprobó que se habían realizado varias operaciones que no reconocía y acudió a su entidad bancaria para verificar los movimientos.

La mujer explicó a los agentes que horas antes se encontraba haciendo cola en una parada de autobús cuando una persona se acercó y la rozó. En aquel momento no sospechó que pudiera haber ocurrido nada, aunque posteriormente se percató de que llevaba el bolso abierto y que en su interior guardaba la tarjeta bancaria.

Las investigaciones permitieron a los agentes identificar y localizar a las dos presuntas autoras, que fueron detenidas por su relación con los hechos.

Tras completar las diligencias policiales, las detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial.