Roban dos ‘coches chocones’ a una orquesta salmantina y piden colaboración ciudadana para recuperarlos

La orquesta Vulkano Show ha denunciado el robo de dos ‘coches chocones’ (forma usada para hablar de los coches de choque en la jerga salmantina) tras su última actuación en la provincia de Soria.

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En concreto, la banda ha asegurado que tras su última actuación en la madrugada de este jueves en la localidad de Ólvega los dos vehículos han desaparecido.

Se trata de dos 'coches chocones', uno de color verde y otro amarillo, creados por la propia orquesta para usar durante sus espectáculos, como se pudo ver, por ejemplo, en su actuación en la plaza de la Concordia en las pasadas Ferias y Fiestas de Salamanca.

La orquesta hace un llamamiento a la persona o personas que se los hayan llevado para que los devuelvan, buscando una solución amistosa: “No buscamos ningún conflicto, únicamente recuperar nuestro material y poder seguir trabajando con normalidad”.

Del mismo modo, piden colaboración ciudadana para que cualquier persona que pueda haberlos vistos o sepa de su paradero se pongan en contacto con la propia orquesta.

“Es material profesional de un valor económico considerable y que supone mucho esfuerzo, trabajo e inversión por parte de todo nuestro equipo. Además, lo necesitamos para poder continuar desarrollando nuestro espectáculo”, ha declarado la propia orquesta.

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