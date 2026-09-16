Un hombre queda atrapado en su vehículo tras chocar contra un muro a la altura de Galindo y Perahuy

En torno a las 15:50 horas de este miércoles 16 de septiembre, el Servicio de Emergencias 1-1-2 ha registrado un accidente de tráfico a la altura del municipio salmantino Galindo y Perahuy.

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En concreto, a las 15:49 horas un turismo se salió de la vía mientras circulaba por la N-620 por el kilómetro 251, chocando de esta manera contra un muro.

Tal y como apuntan desde el 1-1-2, el conductor se quedó atrapado en el turismo, aunque aseguraba que se encontraba en buenas condiciones. Hasta el lugar se trasladaron agentes de la Guardia Civil y los Bomberos de la Diputación de Salamanca, que lograron liberar al hombre del vehículo.