Así será la transformación del aeropuerto de Matacán que costará 12,7 millones de euros

Hace dos días el Gobierno anunciaba una importante inversión para la renovación del Aeropuerto de Matacán en Salamanca con una inversión de 12,7 millones de euros. Las actuaciones que se ejecutarán para su cambio radical incluyen la mejora de la sala de embarque del edificio terminal, una nueva acometida de agua potable, la adecuación del pavimento de la zona SEI, la mejora del equipamiento de seguridad y la modernización de los sistemas de información y comunicaciones.

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Una importante inversión, que supone un 22 por ciento de los 58 millones que AENA destinará a los aeropuertos de Castilla y León, que supondrá la mejora de infraestructura que utilizan los pasajeros y que permitirá disponer de un aeropuerto más moderno, seguro y preparado para afrontar los próximos años.

Desde el PSOE de Salamanca han querido poner en valor el hecho de que Salamanca vuelva a estar en el centro de una importante decisión inversora del Gobierno de España, una inversión que es también una forma de hacer política y de un trabajo basado en defender ante las instituciones las necesidades reales tanto de la Comunidad como de la provincia y reclamar que Salamanca forme parte de las prioridades inversoras del Estado o de cualquier otra administración, “sea del color que sea, gobierne quien gobierne, a diferencia de un PP de Salamanca que antepone el interés partidista al beneficio de los ciudadanos mostrando complacencia, sumisión y nula o escasa actitud reivindicativa ante Mañueco y el Gobierno de Castilla y León en relación a sus competencias, obligaciones y compromisos con Salamanca” han apelado desde la dirección de los socialistas salmantinos.