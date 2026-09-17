El PSOE denuncia la cancelación de la Feria del Libro Antiguo y acusa al Ayuntamiento de “incompetencia política”

El PSOE de Salamanca ha mostrado su rechazo a la cancelación de la Feria del Libro Antiguo, una cita que, según ha defendido el partido, forma parte de la vida cultural de la ciudad. La portavoz del Partido Socialista, María Sánchez, y la concejala socialista María García han señalado al Ayuntamiento, al que atribuyen una falta de previsión y sensibilidad cultural en la gestión de este evento.

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El PSOE ha lamentado que una feria vinculada a la tradición cultural salmantina haya terminado fuera del calendario. Según ha denunciado el partido, el Ayuntamiento habría tomado "unilateralmente" la decisión de suspenderla, a pesar de que los libreros habrían planteado alternativas para garantizar su celebración.

Además, han recordado que la feria habría alcanzado este año su 32.ª edición, una trayectoria que, a su juicio, demuestra la relevancia de esta iniciativa para la ciudad.

En su intervención, el PSOE ha cuestionado los argumentos ofrecidos por el Partido Popular sobre la falta de espacio para celebrar la feria. El partido ha criticado que el Ayuntamiento alegue problemas de ubicación y ha defendido que "siempre hay sitio para todo menos para los libros".

Los socialistas también han hecho referencia a la inversión municipal de 200.000 euros destinada a las casetas, señalando que, al no estar estas preparadas, se habría optado por cancelar el evento.

El PSOE considera que la suspensión responde a una falta de planificación y ha calificado la situación de "incompetencia política". María Sánchez exige responsabilidades políticas. La portavoz del PSOE, María Sánchez, ha reclamado responsabilidades al equipo de Gobierno y ha insistido en que, a juicio del partido, la cancelación de la feria es consecuencia de una gestión deficiente. "Desde el PSOE exigimos responsabilidades políticas. Han demostrado su incompetencia".

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María Sánchez ha defendido que la decisión de suspender la feria no debería haberse planteado como primera opción y ha cuestionado la sensibilidad del concejal responsable del área de Educación hacia este tipo de iniciativas culturales.

La portavoz socialista también ha criticado la actitud del alcalde, al que ha acusado de mantener una posición de "pasividad y cobardía política" y de permanecer en silencio ante la cancelación de la feria.

El PSOE ha puesto el foco en la naturaleza de la feria y en el valor de los ejemplares que se pueden encontrar en ella. El partido ha rechazado que se equipare esta cita con otras actividades comerciales y ha destacado que se trata de libros antiguos, algunos de ellos difíciles de encontrar y sin nuevas ediciones. "No estamos hablando de empresas. Se trata de libros antiguos que ya no tienen ediciones. Verdaderas joyas".

En este sentido, desde el PSOE se ha cuestionado que desde la concejalía de Educación se haya hecho referencia a que algunos libros estaban descatalogados. "¿Cómo va a decir que la literatura se descataloga?", han planteado desde el partido.

Los socialistas han insistido en que el valor de la feria va más allá de la actividad comercial de los libreros y han reivindicado su papel en la conservación y difusión del patrimonio bibliográfico.

María Sánchez y la concejala María García han trasladado el apoyo del PSOE a los libreros y han defendido que no corresponde a estos profesionales asumir la responsabilidad de buscar alternativas para una feria organizada por el Ayuntamiento. "Los libreros no tienen que dar ninguna alternativa. La feria la organiza el Ayuntamiento".

El partido ha reconocido que los libreros habían planteado propuestas para intentar mantener el evento y ha cuestionado que estas iniciativas no hayan permitido encontrar una solución.

Para el PSOE, la cancelación de la Feria del Libro Antiguo supone una pérdida para el conjunto de la ciudad. "Perdemos todos. Es una noticia muy triste".