Iba de público a 'La Revuelta' y acabó provocando un aviso de bomba que detuvo el Alvia Salamanca-Madrid

El Alvia de las 15:25 horas que conecta la estación de Salamanca con la de Chamartín-Clara Campoamor de Madrid ha estado detenido durante varios minutos en la estación de Medina del Campo.

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Sin embargo, esta vez no se debe a ningún problema técnico, mecánico, de infraestructura o avería de cualquier otro tipo. Ha sido la propia Policía Nacional la que se ha visto obligada a detener el tren para intervenir en un altercado de orden público, tal y como han informado fuentes de Adif a Salamanca24horas.com, por un aviso de bomba.

La alerta provocó la intervención de la Policía Nacional, que ordenó detener el convoy para comprobar la situación, identificar al varón, revisar antecedentes y descartar que existiera algún tipo de amenaza. Finalmente, todo quedó en un malentendido y no se encontró ningún artefacto explosivo.

Según ha explicado a Salamanca24horas.com el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, varios jóvenes escucharon a un hombre hablar de una "bomba" y alertaron de la posibilidad de que pudiera tratarse de un artefacto explosivo.

Ante el aviso, la Policía Nacional ordenó detener el convoy en la estación de Medina del Campo y los agentes procedieron a localizar al pasajero señalado y revisar sus equipajes para comprobar que no existía ningún riesgo. La intervención permitió determinar que la conversación había sido malinterpretada por los jóvenes y que el hombre no estaba hablando de ningún explosivo.

En realidad, según ha explicado el subdelegado, el pasajero se dirigía al programa de televisión 'La Revuelta', presentado por David Broncano, al que se refería en la conversación utilizando la expresión "es la bomba". El comentario fue escuchado por los jóvenes fuera de contexto, lo que llevó a activar la alerta y a la intervención policial.

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