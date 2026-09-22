Ciudad Rodrigo presenta la programación de su IX Feria Medieval

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha presentado este martes por la tarde la programación de la IX Feria Medieval: un evento que este año crece en espacios y en actividades.

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Las delegadas Ana Castaño y Belén Barco han sido las encargadas de presentar el programa con las actividades que se concentrarán en estos tres días junto a la asociación Rodericus.

Todas las actividades tendrán lugar en el recinto amurallado entre el 2 y el 4 de octubre.

Como previa a esta fecha hay una exposición de fotografía llamada 'La Conjura de Ciudad Rodrigo 2025' que se puede visitar desde el 25 de septiembre al 5 de octubre en la galería del Ayuntamiento.

PROGRAMACIÓN DEL 2 AL 4 DE OCTUBRE

Viernes 2 de octubre

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12:00 horas. Apertura del puesto de alquiler de trajes en la plaza del Castillo.

18:00 horas. Concierto de apertura de la IX Feria Medieval con cantos gregorianos en el Pórtico del Perdón de la Catedral.

18:00 horas. Apertura del mercado y del campamento. Los puestos del mercado se podrán encontrar en la plaza del Castillo, plaza del Buen Alcalde y la calle Rúa del Sol; el campamento estará en la plaza Dámaso Ledesma; y las caballerizas y la tienda militar en el Patio de los sitios.

18:30 horas. Exhibición de cetrería en el centro de la plaza del Castillo.

19:00 horas. Concierto musical medieval en los jardines del Parador.

19:00 horas. Teatro de títeres y sombras 'La espada y el dragón' para público infantil en el parador.

19:30 horas. Danza del vientre en la plaza del Buen Alcalde.

20:30 horas. Concentración de participantes del desfile de antorchas entre el puente mayor y las pistas de atletismo.

21:00 horas. Gran desfile de antorchas de la comitiva de los reyes, Alfonso XI y María de Portugal, a su llegada a la ciudad. Recorrido: salida del Puente Mayor, Puerta de Santiago, calle San Juan, plaza mayor, calle Sánchez Arjona, Juan Arias y plaza del Castillo.

22:30 horas. Gran cena medieval amenizada en el parador.

22:30 horas. Concierto de música medieval decorado con velas en la plaza de Amayuelas.

23:00 horas. Espectáculo de fuego en la plaza de Amayuelas.

Sábado 3 de octubre

Durante toda la jornada habrá grupos musicales y danza medieval por las diferentes zonas decoradas de la ciudad.

11:00 horas. Apertura del mercado y del campamento. Los puestos del mercado se podrán encontrar en la plaza del Castillo, plaza del Buen Alcalde y la calle Rúa del Sol; el campamento estará en la plaza Dámaso Ledesma; y las caballerizas y la tienda militar en el Patio de los sitios.

11:00 a 13:30 horas. Talleres infantiles en el patio de la Diputación calle Juan Arias.

11:30 a 12:30 horas. Magia de cerca en la calle Toro.

11:30 a 13:00 horas. Tiro con arco participativo para todos los públicos en la plaza Dámaso Ledesma

11:30 a 13:00 horas. II Batalla de arqueros de la Ciudad Dorada en los foso Rúa del Sol.

11:30 horas. Cuentacuentos 'Ciudad Rodrigo conjurado' en la plaza de Amayuelas.

12:00 horas. Visita guiada al Convento de San Francisco.

12:00 a 14:00 horas. Juegos tradicionales de madera en la plaza del Buen Alcalde.

12:45 horas. Exhibición de cetrería en el centro de la plaza del Castillo.

13:00 horas. Desfile del Alarde con salida de la Puerta del Sol; calle Rúa del Sol; plaza mayor; Julián Sánchez; Cardenal Pacheco; Sánchez Arjona; Juan Arias; y plaza del Castillo.

13:15 horas. Espectáculo de bufones en la plaza mayor.

17:00 horas. Visita guiada al Convento de San Francisco.

17:00 horas. Cuentacuentos 'Ciudad Rodrigo Conjurado' en los jardines del Parador.

17:00 a 21:00 horas. Juegos tradicionales de madera en la plaza del Buen Alcalde.

18:00 horas. Taller de esgrima medieval en la plaza del Castillo.

18:00 horas. Tiro con arco participativo en la plaza Dámaso Ledesma.

18:30 a 19:30 horas. Magia de cerca en la calle Toro.

19:00 horas. Exhibición de cetrería en el centro de la plaza del Castillo.

19:00 horas. Cantos gregorianos en la Catedral.

20:00 horas. Danza del vientre en la plaza del Buen Alcalde.

20:00 horas. Teatro de títeres y sombras 'La espada y el dragón' en el Parador.

21:45 horas. Gran representación teatral 'La conjunra IX' en el Escenario de Bolonia en Registro.

22:30 horas. Espectáculo de fuego en la plaza mayor.

Domingo 4 de octubre