Ciudad Rodrigo inaugura la exposición del XXV aniversario de la Feria del Caballo

Ciudad Rodrigo ha inaugurado la exposición del XXV aniversario de la Feria del Caballo que se podrá visitar en el edificio del Ayuntamiento desde 17 al 30 de septiembre que queda abierta tras inaugurarse tanto por Marcos Iglesias, alcalde, y la delegada Joana Veloso.

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En esta muestra se ha conseguido reunir dos propuestas artísticas vinculadas al mundo rural y a las tradiciones mirobrigenses, siendo estas la pintura de Cristina Clemares Pérez-Tabernero, bajo el título “Mi trilogía: caballos, caza y toros”, y las esculturas de Ángel Martín Carreño, agrupadas en “De encina y memoria”.

Presentación de la exposición presentada con motivo del XXV aniversario de la Feria del Caballo