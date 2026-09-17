El Programa Interuniversitario de la Experiencia abre un nuevo curso en Ciudad Rodrigo

El Programa Interuniversitario de la Experiencia de la Universidad de Salamanca (USAL) va a iniciar un nuevo curso académico en Ciudad Rodrigo por lo que mantiene abierto el periodo de matrícula para nuevos alumnos hasta el próximo 15 de octubre.

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El programa está dirigido principalmente a personas mayores de 55 años que quieran continuar aprendiendo, acercarse al ámbito universitario y compartir experiencias con otras personas. No es necesario contar con estudios universitarios previos, ya que se trata de una iniciativa orientada al aprendizaje a lo largo de la vida.

Durante el curso se abordarán diferentes contenidos relacionados con la ciencia, la cultura, la historia, la sociedad, la salud y otras áreas de conocimiento, a través de sesiones impartidas por profesores y especialistas vinculados a la Universidad de Salamanca. Además de la formación académica, el programa busca favorecer la participación social, el intercambio de experiencias y el contacto entre los alumnos, creando un espacio de aprendizaje y convivencia.

La sede de Ciudad Rodrigo forma parte de la red del Programa Interuniversitario de la Experiencia de la Universidad de Salamanca, que actualmente cuenta con presencia en diferentes localidades de Castilla y León y reúne a más de 1.600 estudiantes.

Las personas interesadas pueden formalizar su matrícula en el Edificio Educativo de la UNED, situado en Calle San Fernando 26, Ciudad Rodrigo, donde recibirán atención y orientación sobre el programa. El horario de atención para las matrículas es de lunes a viernes, de 11:00 a 13:30 horas, y el precio de inscripción es de 55,10 euros.