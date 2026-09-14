Ciudad Rodrigo invierte 100.000 euros en la mejora de los colegios públios

Mas de 100.000 euros ha invertido Ciudad Rodrigo en las actuaciones de mejora llevadas a cabo en los colegios públicos de la localidad. Así lo ha asegurado el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias, que junto con el delegado municipal de Obras y teniente de alcalde, Ramón Sastre, han hecho balance de las mejoras coincidiendo con el inicio del curso escolar.

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La relación recoge 34 actuaciones de mantenimiento, conservación y mejora, distribuidas entre el Colegio San Francisco, con 11 intervenciones; el Colegio Miróbriga, con 21; y la Escuela de Adultos, con 2, además de las labores de mantenimiento y reparaciones en El Puente. El balance incluye trabajos iniciados con anterioridad, actuaciones realizadas o continuadas durante 2026 y algunas intervenciones que permanecen pendientes de ejecución.

Marcos Iglesias ha destacado que estas actuaciones reflejan el compromiso permanente del Ayuntamiento con el mantenimiento y la mejora de los servicios que reciben los colegios públicos, atendiendo tanto las necesidades ordinarias de conservación como aquellas intervenciones que van surgiendo a lo largo del curso.

El alcalde ha incidido además en la importancia de mantener una colaboración constante con los equipos directivos para conocer las necesidades de cada centro y actuar progresivamente sobre unas instalaciones que utilizan diariamente alumnos, profesores y familias.

Actuaciones en San Francisco y Miróbriga En el Colegio San Francisco se recogen 11 actuaciones, entre ellas la sujeción de las vigas del porche y el arreglo del suelo de la entrada principal; trabajos de limpieza en el tejado; pintura de pasillos, aulas, gimnasio, biblioteca, exteriores y vallas; la instalación de videoporteros y nuevos elementos en el patio; la sustitución de un radiador y diversas actuaciones relacionadas con la seguridad.

El mayor número de intervenciones corresponde al Colegio Miróbriga, con 21 actuaciones. Entre los trabajos figuran la mejora de las aceras del perímetro, actuaciones de pintura en aulas y espacios comunes, la remodelación de servicios, el reacondicionamiento de aulas, mejoras en patios y zonas deportivas y la renovación de diferentes instalaciones y equipamientos. En este centro han tenido especial relevancia los trabajos derivados de los daños ocasionados por las tormentas, con reparaciones en cubiertas, tejados, canalones, bajantes, techos, pasillos, escaleras y aulas.

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Ramón Sastre ha explicado que las intervenciones abarcan necesidades muy diversas y responden al trabajo ordinario que el Ayuntamiento desarrolla durante todo el año en los centros. El delegado de Obras ha señalado igualmente que se continuará atendiendo las actuaciones pendientes y aquellas nuevas necesidades que puedan detectarse.

Escuela de Adultos Las actuaciones municipales se concentran fundamentalmente en la conservación de edificios, reparación de cubiertas, pintura y adecuación de aulas, mejora de patios y espacios infantiles, renovación de instalaciones y equipamientos y adaptación de elementos de seguridad.