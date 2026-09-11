Destinan 50.000 euros para el Plan de la Raya de Salamanca

La Junta de Castilla y Leçon ha aprobado dos subvenciones destinadas a los Centros de Innovación Social (CIS) de la Raya con Portugal para generar nuevas oportunidades en las zonas de influencia.

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Estos centros están situados en Ciudad Rodrigo, Puebla de Sanabria y La Bañeza, incluyendo los tres municipios en el Programa de Cooperación Interreg España-Portugal.

La partida se divide en dos, por un lado 50.000 euros que irán para cada una de las localidades, mientras que los 50.000 irán para cada una de las Diputaciones de Salamanca, Zamora y León.

Esta financiación permitirá dar continuidad a la contratación de un técnico en cada una de las instituciones provinciales, que se encargará de impulsar y desarrollar las actuaciones vinculadas a los Centros de Innovación Social, acompañar su implantación y favorecer la coordinación entre los distintos agentes participantes.