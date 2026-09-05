Ciudad Rodrigo saca a licitación la instalación de lonas desmontables en las pistas municipales de pádel

El Ayuntamiento ha publicado la licitación del contrato para dotar de lonas desmontables a las pistas municipales de pádel, una actuación que cuenta con un presupuesto de salida de 38.654 euros y un plazo de ejecución fijado en un mes. Las empresas interesadas en optar al proyecto tendrán hasta el próximo 15 de septiembre para presentar sus propuestas.
Esta medida responde directamente a las demandas planteadas por el Club de Pádel local, que solicitó acondicionar las instalaciones para optimizar el uso de las pistas y proteger a los usuarios frente a las inclemencias meteorológicas.
La intervención consiste en el cerramiento perimetral de la estructura mediante dos lonas técnicas microperforadas del modelo SUNWOLKER COLOR, de dimensiones 25.690 x 5.200 mm, equipadas con tiras de ollados perimetrales reforzados. Asimismo, el pliego del proyecto contempla:
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Kit de cables de acero de 10 mm dotados con tensores específicos para garantizar una fijación precisa.
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Kit de soportes intermedios especiales para el anclaje seguro de los cables.
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Trabajos de rotulación e integración de logos oficiales.
Con este proyecto, el Ayuntamiento pretende que las dependencias tengan infraestructuras más funcionales y versátiles, respondiendo a la creciente demanda de los deportistas.