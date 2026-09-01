La familia Mazarrada volverá a Ciudad Rodrigo para honrar a su antepasado el obispo Mons. José Tomás Mazarrasa con un acto en la Peña de Francia.

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Dichos actos comenzarán el próximo 5 de septiembre a las 20:00 horas en la Santa Iglesia de la Santa Iglesia Catedral, con una ofrenda de un ramo de flores para colocarla en la sepultura del que fuera Administrador Apostólico de la Diócesis de Ciudad Rodrigo desde el 27 de marzo de 1885 al 11 de marzo de 1907.

El final del acto contará con un concierto a cargo del coro de Cámara “A Cappella” de Santander, que con esta será la tercera ocasión que cantará en Ciudad Rodrigo.

Al día siguiente, domingo 6 de septiembre, el coro y los miembros de la familia Mazarrasa se trasladarán al Santuario de la Peña de Francia para participar en la misa de las 12:00 h. donde intervendrá de nuevo el coro. Además, la familia traerá la imagen de la Peña de Francia, de su propiedad, siendo esta una copia exacta de imagen de la Virgen realizada por el maestro escultor de Salamanca Alfonso González, el año 1766.

Finalmente, a las 13:00 tendrá lugar una lectura de varios versos de la obra de teatro Tirso de Molina “La Peña de Francia”, donde se relata la “invención” o “aparición” de la Virgen.