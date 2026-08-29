La Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo se despide con tres estrenos para los más pequeños

La Feria de Teatro de Castilla y León despedirá este sábado su vigesimonovena edición con diez espectáculos y trece funciones en una jornada especialmente pensada para el público familiar, gracias al refuerzo de la programación infantil, que contará con cuatro montajes dirigidos a los más pequeños, y tres propuestas de calle, que invitan a espectadores de todas las edades a vivir las artes escénicas en un ambiente festivo.

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El programa del día comenzará con tres estrenos para público infantil y familiar que suponen, además, la presentación en la Feria de las compañías que firman los espectáculos. El primero, una pieza de danza especialmente pensada para niños de entre uno y tres años, ‘Tip TAP Top’, de los catalanes Teatre al Detall, una celebración de la música y el ritmo como fórmula para derribar diferencias que se estrena en castellano (con dos funciones en el Espacio en Rosa, a las 11:00 y a las 12:30 horas). El segundo es el estreno en España de ‘La vuelta al mundo en 80 cajas’, de los portugueses Teatro Extremo en coproducción con la formación vasca Markeliñe, obra inspirada en el clásico de Julio Verne ‘La vuelta al mundo en 80 días’, que se representará en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal (11:00) para espectadores a partir de seis años. La tercera primicia llegará desde Aragón de la mano de Zazurca Artes Escénicas: el estreno absoluto de ‘Gilgamesh’, trabajo de títeres para niños a partir de cinco años en torno a la amistad que tendrá doble función en el salón de actos Misioneras-Santa Teresa (11:00 y 18:30).

Completará la relación de espectáculos dedicados a los más pequeños otra propuesta portuguesa: ‘El fado de Ulises’, de Rodopio d’ideias, versión para mayores de seis años de la ‘Odisea’ de Homero, con títeres y música en directo, con la que la compañía actuará por primera vez en la Feria (Sala Tierra, 12:30 y 17:00). El programa matinal concluirá en formato de artes de calle con un nuevo pase del musical itinerante de ‘Flow!!!’, de la segoviana El Puntillo Canalla Brass, que en su segundo día partirá desde la Plaza del Castillo para recorrer el centro histórico de Ciudad Rodrigo entre ritmos callejeros, de funk, y jazz.

El cartel de la tarde incluye un homenaje a la Escuela de Salamanca en su V Centenario, ‘M.A.O. Museo de Amor y de Oro’, de la compañía Edulogic en coproducción con Fundación Municipal de Cultura de Salamanca, que se representará en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal a las 19:00 horas. En clave de comedia para todos los públicos, la obra se construye con poemas y diálogos teatrales de los autores del Siglo de Oro español. Otro clásico posterior, Antonio Machado, también será homenajeado en el ciento cincuenta aniversario de su muerte con ‘La tierra de Alvargonzález’, de Los Titiriteros de Binéfar’. La veterana compañía aragonesa lleva al mundo de las marionetas, con recitado y música en vivo, el famoso romance del autor de ‘Campos de Castilla’ en un espectáculo programado a las 21:00 en el Espacio Afecir.

Una hora antes, los Jardines de Bolonia acogerán el estreno en castellano de ‘Eh?!’, de la catalana debutante en la Feria Cía Flying Pikmis, un montaje circense de acrobacias y humor en el que cuatro trabajadores intentan por todos los medios mantener en pie el fruto de su esfuerzo. También al aire libre se desarrollará ‘Quimera’, de los valencianos de La Fam, un montaje itinerante de fuego y pirotecnia que partirá desde la calle Sánchez Arjona a las 22:30. Programado en recuerdo del fallecido Joan Raga, pionero de las artes de calle en España, se inspira en la mitología griega para representar una lucha por el control entre el ser humano y las máquinas.

La despedida de esta vigesimonovena edición del encuentro escénico mirobrigense se abrirá al arte de improvisar sobre el escenario, con el debut en la Feria de Impro Valladolid, que mostrará su propuesta sin guion cerrado ‘El Show de Impro’ en el Patio de los Sitios a partir de las 23:30 horas.

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