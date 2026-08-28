Títeres, un viaje al fondo del mar, danza y arte de calle, en la cuarta jornada de la Feria de Teatro de Ciudad Rodrigo

La XXIX Feria de Teatro de Castilla y León ha llevado a Ciudad Rodrigo en su cuarta jornada nueve espectáculos y una docena de funciones. Además de las nuevas sesiones de Divierteatro, con sus actividades de animación y funciones en las plazas del Buen Alcalde y del Conde de Ciudad Rodrigo, la primera representación fue para espectadores a partir de seis meses, según informa Agencia ICAL. ‘El mar’, de los vallisoletanos de Teloncillo, una obra que invita a descubrir las profundidades marinas, con títeres y música en directo.

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A niños desde cuatro años se dirigía ‘Origen’, de Borja Sand Art, que llegó desde La Rioja para contar las maravillas de la Tierra y el universo, en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal: arte con arena, títeres, teatro de sombras, luces y música.

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A la misma hora, ya para público joven y adulto, el salón de actos Misioneras-Santa Teresa recibió el estreno absoluto de ‘Polvareda’, de la vallisoletana Serena Manserra, un “homenaje abstracto a la figura de la mujer rural trabajadora de Italia”, construido desde la que se nutre danza contemporánea, que tendrá un segundo pase a las 20.30 horas. ‘180836 Bernarda’, de la también vallisoletana Lola Eiffel Company, otro trabajo de danza, en este caso combinado con teatro documento, también con doble pase.

La sesión vespertina en el Teatro Nuevo Fernando Arrabal sirve para recibir por primera vez en la Feria a la compañía aragonesa Tranvía Teatro, que presenta ‘Llueve y hace sol en París’, “una historia sobre la pérdida, el encuentro y el diálogo; sobre la compasión y la comprensión; sobre el vértigo de vivir y la esperanza”.

La asturiana Compañía Adrián Conde muestra en el Espacio Afecir su primer montaje para jóvenes y adultos: ‘Memoria de la Nisal’, historia de una familia unida por un secreto que invita “a reflexionar sobre las relaciones familiares, los silencios heredados y la necesidad de no olvidar para no repetir los errores del pasado”, reconocida con el Premio Jovellanos a la Producción Escénica 2025.

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Desde Extremadura llega el cambio de registro hacia lo cómico que ofrece La Buffa en el cierre de la jornada. ‘Ni FÚ, ni FÁ’, su carta de presentación en Ciudad Rodrigo, aborda en clave de clown los rifirrafes de la relación entre dos hermanas.

El programa incluye también dos trabajos de artes de calle. El espectáculo itinerante ‘Flow!!!’, de la segoviana El Puntillo Canalla Brass Band, desde la plaza del Conde a ritmo de funk, jazz y música callejera que conecta con el espíritu festivo de Nueva Orleans desde el humor y la interacción con el público. En los jardines de Bolonia, la cita con el circo supone el estreno en España de ‘Metábasis’, de la andaluza Cía La Ele Art, que actúa por primera vez en la Feria. Su montaje evoca la evolución vital, los cambios y el movimiento a los que alude el título.

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Nuevas presentaciones institucionales Las actividades profesionales dentro del encuentro en Ciudad Rodrigo tuvo nuevas presentaciones institucionales en el Palacio de Montarco. Fue el turno de la Academia de las Artes Escénicas de España, que presentó sus principales líneas de trabajo para impulsar, investigar y difundir la creación escénica española, y de la Asociación de Empresas de Distribución y Gestión de las Artes Escénicas (ADGAE), que expuso su labor de representación del sector y las oportunidades de colaboración entre distribuidores, compañías e instituciones.