Consulta todos los horarios y actividades de Salamaq 26 y descarga aquí el programa completo de la feria

Salamaq 2026 ya tiene programa de actividades durante los cinco días que dura la feria más importante del sector agroganadero. Todos los días el recinto ferial abrirá sus puertas al público a las 11.00 horas y desde ese momento se desarrollarán todo tipo de actividades, tanto pensadas para los profesionales como los concursos morfológicos o las jornadas profesionales, como las destinadas al gran público: degustaciones, catas, talleres o exhibiciones. El cierre del recinto tendrá lugar a las 21.00 horas.

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Una feria que ya ha colgado el cartel de completo y que contará con 470 expositores, 1.493 cabezas de ganado y 206 expositores comerciales.

Las entradas pueden adquirirse en las taquillas. La general tiene un precio de 5 euros y la reducida (para niños de 6 a 15 años, jubilados mayores de 65 años y personas con discapacidad reconocida superior al 33%) de 2 euros. Los menores de 6 años entran gratis.

Además hay un servicio gratuito de autobuses con paradas en la Plaza de San Julián, la Avenida de Italia junto a la Puerta Zamora, la avenida de Portugal en el cruce con la carretera de Ledesma y el Recinto Ferial. Las salidas desde Salamanca comenzarán a las 11.00 horas hasta las 19.40 y tendrán una frecuencia de 20 minutos. Desde el recinto ferial las salidas arrancarán a las 11.50 hasta las 21.30 horas.

Puedes descargar aquí el programa completo de la Feria: