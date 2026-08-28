Las explotaciones apícolas tendrán que aplicar el tratamiento anual contra la varroosis en esta fecha

El BOCYL de este viernes 28 de agosto establece el periodo concreto en que las explotaciones apícolas tienen que aplicar el tratamiento anual obligatorio contra la varroosis.

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El tratamiento se realizará en el período comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre en toda Castilla y León. Desde la Consejería de Agricultura establecen que este periodo ha sido elegido dada la evolución observada en los últimos años en las condiciones climáticas y productivas de la comunidad, que está provocando modificaciones en los ciclos biológicos y productivos de las colonias de abejas.

Apuntan también que "la evidencia técnica disponible pone de manifiesto que el control precoz de los niveles de infestación por Varroa destructor durante los meses estivales contribuye significativamente a mejorar la supervivencia de las colonias durante el periodo invernal, reduciendo el impacto sanitario y productivo de la enfermedad".

La ampliación del período de tratamiento permitirá adaptar mejor las actuaciones sanitarias a las diferentes condiciones climatológicas, fenológicas y de manejo existentes en las distintas zonas de Castilla y León.

El tratamiento deberá efectuarse mediante medicamentos veterinarios autorizados, bajo la supervisión o prescripción del veterinario de explotación o, en su caso, del veterinario autorizado o habilitado.

La varroosis está producida por el ácaro Varroa destructor, causante la principal enfermedad parasitaria de las abejas de la miel (Apis mellifera) que provoca importantes pérdidas económicas y productivas en las explotaciones al debilitar a las colonias.