Publicadas las ayudas de 2026 para la cría de ejemplares de razas puras de Castilla y León inscritas en los libros genealógicos

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental impulsa el fomento de la cría de ejemplares de razas puras de Castilla y León en los libros genealógicos.

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El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) publica este viernes la Orden del 14 de agosto de 2026 donde aparece la convocatoria con la 'Base de Datos Nacional de Subvenciones' que tiene por objeto convocar ayudas destinadas al fomento de la cría de hembras y machos de razas autóctonas.

Razas beneficiarias Las razas que se verían beneficiadas son las consideradas como "amenazadas", que aparecen en el siguiente listado A dentro del Anexo I de la orden:

Ganado bovino

• Alistana-Sanabresa

• Avileña-Negra Ibérica (incluida la variedad Bociblanca)

• Mantequera Leonesa

• Monchina

• Morucha (incluida la variedad Negra)

• Parda de Montaña

• Sayaguesa

• Serrana Negra

Ganado ovino

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• Castellana variedad Negra

• Ojalada

Ganado caprino

• Cabra de las Mesetas

Ganado equino

• Asno Zamorano-Leonés

• Caballo Losino

• Hispano-Bretón

Razas aviares

• Gallina Castellana Negra

• Indio de León

• Pardo de León

A mayores hay otro listado B que incluye a la oveja de raza Castellana y Churra (no consideradas como una raza amenazada).

También serán subvencionables aquellos ejemplares que hayan sido inscritos en la sección principal del libro genealógico como reproductor por el titular de la explotación donde nació el animal y que posteriormente sean adquiridos por otra explotación, siempre que se realice el cambio de titularidad en la sección principal del libro genealógico como reproductor, y no se haya percibido esta ayuda por el animal correspondiente.

Los beneficiarios serán titulares de explotaciones ganaderas que estén ubicadas en el territorio de Castilla y León.

Las ayudas se concederán con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Castilla y León por un importe de 2.000.000,00 euros.

La intención de estas ayudas es conseguir el incremento de los censos ganaderos de las razas autóctonas, ampliar la distribución geográfica de los efectivos ganaderos de esas razas a nuevas explotaciones e incrementar la mejora genética de la cabaña ganadera.

Cuantía individualizada de la subvención El dinero que se dará para cada ejemplar de raza pura de Castilla y León inscrito en la sección

principal del libro genealógico de su raza es diferente.