Abiertas las solicitudes para que jóvenes agricultores y ganaderos accedan a estancias formativas del programa Cultiva

Los jóvenes interesados en las estancias formativas en explotaciones agrícolas y ganaderas ya pueden enviar la correspondiente solicitud.

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El plazo permanecerá abierto hasta el 15 de septiembre y las estancias comenzarán a desarrollarse a partir de enero de 2027.

Esta convocatoria, dentro del Programa Cultiva 2026, fija un total de 300 explotaciones ofertadas en las que se pueden realizar las estancias formativas: la cifra de estancias en Castilla y León para esta convocatoria asciende a 190.

Los gastos de alojamiento, manutención y transporte de los jóvenes durante el tiempo que dure su participación estarán cubiertos por el programa Cultiva, que este año cuenta con una dotación presupuestaria inicial de 1,2 millones de euros ampliables.

Los jóvenes participantes contarán además con una compensación por gastos de sustitución para la atención y gestión de su explotación por parte de una tercera persona.

Podrán enviar la solicitud solo aquellos jóvenes profesionales agrarios titulares de una explotación de hasta 40 años y los mayores de 41 años que se hayan instalado en los últimos cinco años. En caso de haber participado ya en el programa en años anteriores, no se podrá asistir a estancias a las que ya hayan asistido.

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En la asignación de plazas tienen prioridad las mujeres junto con los jóvenes incorporados más recientemente y quienes no hayan participado en ediciones anteriores.