Becas de 10.000 euros para retornar talento en Castilla y León

El Consejo de Gobierno ha aprobado durante este jueves, 20 de agosto, conceder ocho becas por valor de 10.000 euros para retornar talento a Castilla y León procedente de Hispanoamérica y que cursarán másteres en cualquiera de las cuatro universidades de la región, Salamanca, Valladolid, León y Burgos.

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Los gastos que se van a sufragar son los estudios, incluida la matrícula, el alojamiento, la manutención, los suministros básicos, el material académico y otros gastos necesarios para el adecuado desarrollo de la formación. La adjudicación de las ayudas, según indican desde la JCYL, se realizará conforme a criterios objetivos, entre los que se tendrán en cuenta la vinculación con las comunidades castellanas y leonesas en el exterior, el expediente académico y la renta familiar.

De este modo, se refuerza la proyección internacional de las instituciones académicas de la región, poniendo en valor la calidad de sus centros de formación y de sus profesionales, ofreciendo a los beneficiarios la posibilidad de desarrollar sus estudios de posgrado en la Comunidad.