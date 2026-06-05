La Universidad de la Experiencia de la USAL aumenta sus itinerarios formativos

El Programa Interuniversitario de la Experiencia incrementará su financiación en un 31% durante el curso que viene para alcanzar un presupuesto de 420.821 euros. Gracias a este aumento, consigue que la Universidad de la Experiencia de la USAL amplíe sus itinerarios formativos, al igual que los campus de León y Ponferrada de la ULE; el campus de Segovia de la UVa en la UBU; y los campus de Ávila. Por otro lado, este mayor presupuesto permite la incorporación de la Universidad Isabel I, con sede en Burgos.

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Además, este proyecto, que ha batido este año el récord de matriculaciones con más de 6.622 alumnos, contará con un mayor número de actividades complementarias incluyendo más charlas y conferencias culturales en todas las sedes.

Así lo ha informado el director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia de la Junta de Castilla y León, Eduardo García Brea, durante la clausura del curso 2025-2026 del Programa Interuniversitario de la Experiencia, celebrada este pasado jueves 4 de junio en Valladolid.

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El director general, tal y como informa la Agencia Ical, además de felicitar a los recién graduados, ha reconocido la labor de las ocho universidades de Castilla y León: "Este programa es un modelo de coordinación entre las instituciones implicadas y un gran ejemplo de buena práctica". Además, ha añadido que la participación de los alumnos es muestra de lo que debe ser la universidad, “una cuna del aprendizaje a lo largo de toda la vida”.

Tal y como se ha recalcado en la clausura, esta iniciativa no sólo favorece el acceso de los mayores de 55 años al conocimiento, sino que también fomenta las relaciones sociales y es una herramienta clave para luchar contra la soledad no deseada. En este sentido, para llegar a esas personas que viven en los municipios más pequeños, se creó la modalidad online interactiva, en la que también se pone a disposición de los alumnos un aula física próxima a su lugar de residencia.

Este curso del Programa Interuniversitario de la Experiencia en concreto, ha contado con 6.622 alumnos matriculados, lo que supone, según informa la Agencia Ical, cerca de un 8 % más que en el curso anterior, con un incremento de 483 alumnos.