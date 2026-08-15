Universidad de Salamanca se mantiene entre las 900 mejores del mundo en el Ranking de Shanghái

La Universidad de Salamanca se mantiene entre las 1.000 mejores universidades del mundo en la edición de 2026 del Ranking Académico de las Universidades del Mundo, conocido como Ranking de Shanghái, y se sitúa entre las 900 primeras instituciones a nivel internacional.

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La institución académica salmantina pone en valor este resultado en un contexto especialmente competitivo para las universidades españolas. Según los datos del ranking, España pierde seis universidades entre las mil primeras, mientras que China incrementa su presencia con catorce instituciones más.

Desde la Universidad de Salamanca destacan que mantenerse entre las 900 mejores confirma su capacidad investigadora internacional, especialmente frente a universidades que disponen de recursos y presupuestos considerablemente superiores.

La institución también relaciona la variación experimentada respecto a la edición anterior con el proceso de renovación generacional que está atravesando en los últimos años. Numerosos investigadores con trayectorias científicas consolidadas se han jubilado, mientras que una nueva generación de personal investigador está desarrollando progresivamente sus carreras.