El festival 'Las Noches del Fonseca' cierra la temporada con "un gran éxito de participación"

La XXXI edición de Las Noches del Fonseca, el programa organizado por el Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca con el apoyo de 17 empresas e instituciones patrocinadoras a través del Círculo de Mecenazgo, ha obtenido un gran éxito de participación, suscitando el interés de más de 5700 personas que han acudido a alguna de las actividades de su programación escénica, musical y expositiva, celebradas del 2 al 30 de julio de 2026.

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Tal y como han apuntado este jueves en la presentación de los resultados del festival, realizada a las 10:30 horas en las Escuelas Menores de la Universidad de Salamanca, del total de personas que se han encontrado en el público, cerca de 3.000 proceden de fuera de la provincia del Tormes.

De las cinco propuestas realizadas en el claustro del Colegio Fonseca, 'La Dama Boba' y 'Bacanal', agotaron las localidades y las otras tres superaron el 90% del aforo, situándose entre el 93,3 y el 96,8%. Así, en la presentación de estos resultados, el director del Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca, Javier Panera, ha valorado de manera positiva estas cifras, "similares a las de la pasada edición, con la diferencia de que este año en el Claustro se han programado cinco espectáculos, uno menos que en 2025".

Además, según ha señalado Panera, "este año con la numeración de localidades hemos logrado optimizar el espacio, lo que ha permitido sacar a la venta entre 60 y 100 entradas más por cada actuación, logrando también una mayor comodidad del público asistente que no ha tenido que esperar largas colas".

En definitiva, según han detallado en la presentación, la XXXI edición de Las noches del Fonseca ha suscitado un gran interés, "no solo del público salmantino, también de los visitantes internacionales que han refrendado con su presencia la proyección internacional del programa cultural". Es importante detallar que, por otro lado, este festival ha compartido fecha con festivales como el de Mérida, Almagro y Alcazaba.