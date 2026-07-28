Un grupo de trabajo del Centro de Investigación del Cáncer (CSIC, Universidad de Salamanca, FICUS), dirigido por el científico Javier Vaquero, ha diseñado la manera de desactivar las células que actúan como "un escudo" frente a la quimioterapia a la hora de tratar un tumor hepático muy agresivo, en concreto el de las vías biliares intrahepático.

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Según explican desde el grupo de investigación, en la mayoría de los pacientes de este tipo de cáncer "el diagnóstico llega tarde y la cirugía no es posible". En este sentido, muchos de los tumores son resistentes al tratamiento estándar que se utiliza en estos casos, lo que reduce la eficacia de los medicamentos y la supervivencia de los pacientes. “En este tipo de cáncer el tumor está rodeado de células que funcionan como un escudo y hacen que la quimioterapia sea menos eficaz. Nuestro trabajo identifica una forma de empezar a desactivar ese escudo”, señala Javier Vaquero.

Por esta razón y con el objetivo de reducir esta problemática, el equipo ha conseguido, tras un largo proceso de investigación, ha podido analizar de forma más realista cómo el entorno que rodea a las células tumorales condiciona su respuesta a la quimioterapia.