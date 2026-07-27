La Universidad de Salamanca casi duplica sus fondos estatales de investigación al alcanzar los 6,3 millones de euros

La Universidad de Salamanca ha obtenido 6,29 millones de euros en la resolución provisional de la convocatoria de Proyectos de Generación de Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Esta cifra supone casi duplicar los 3,31 millones logrados el año anterior y permite a la institución financiar 50 proyectos de investigación, una veintena más que en 2024, y 15 ayudas predoctorales, que cubrirán tanto la contratación como estancias y matrículas del nuevo personal investigador.
Los resultados reflejan una clara mejora en la eficiencia de la universidad, cuya tasa de éxito al presentar solicitudes ha subido del 32,6 por ciento a cerca del 41 por ciento, mientras que la financiación media por proyecto ha aumentado de 110.287 a 125.800 euros.
El vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos Roco, ha destacado que estos datos consolidan a la USAL como un referente regional y nacional, especialmente dado el tamaño de su comunidad respecto a regiones más pobladas, aunque ha insistido en la importancia de seguir atraendo talento y reforzando las alianzas estratégicas con empresas e instituciones.
Con este resultado, la USAL lidera con rotundidad Castilla y León al acaparar 50 de los 119 proyectos y 15 de los 29 contratos predoctorales, el 51,7 por ciento, asignados en la comunidad autónoma.