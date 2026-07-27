El Ministerio de Memoria Democrática y la Universidad de Salamanca impulsan una nueva cátedra universitaria

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Universidad de Salamanca han formalizado la creación de la Cátedra de Memoria Democrática, según se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, tras su firma el pasado 16 de julio.

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El proyecto cuenta con una aportación total de 200.000 euros financiada a partes iguales. El Ministerio aportará 100.000 euros repartidos entre 2026 y 2027, mientras que la Universidad de Salamanca contribuirá con otros 100.000 euros en recursos humanos y materiales, además de asumir la gestión académica, la dirección y la infraestructura técnica.