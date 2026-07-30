La USAL consolida su liderazgo en la atracción del turismo académico a través de la actividad de su Fundación General

La celebración de congresos científicos, académicos y profesionales constituye uno de los vectores más relevantes del denominado turismo académico y proyecta a Salamanca como un destino universitario de referencia, capaz de atraer conocimiento, talento y actividad económica vinculada a la movilidad

especializada.

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En este ámbito, la Fundación General de la Universidad de Salamanca desempeña un papel estratégico como entidad gestora de congresos y eventos de la USAL, en coherencia con su misión institucional de

promover la formación especializada, la transferencia de conocimiento y la relación de la Universidad con su entorno social, científico y profesional.

Así, la organización de congresos genera un impacto que trasciende el plano estrictamente académico, al activar flujos de visitantes asociados a la investigación, la innovación, la divulgación científica y la cooperación profesional. Esta actividad repercute en sectores como la hostelería, el alojamiento, la restauración, el transporte y los servicios complementarios, y contribuye al mismo tiempo a reforzar la visibilidad exterior de Salamanca como ciudad universitaria y sede idónea para encuentros de alcance nacional e internacional.

En este contexto, la Fundación General lleva casi 30 años actuando como estructura de apoyo y gestión al servicio de la Universidad de Salamanca en la planificación y desarrollo de congresos, jornadas y reuniones científicas. Esta función se alinea, además, con otros instrumentos de impulso institucional,

como la tramitación de las ayudas para la organización de congresos científicos y culturales, orientadas a incentivar la celebración en Salamanca de eventos de carácter nacional e internacional durante la celebración del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

Durante el curso académico que ahora finaliza, la gestión de este tipo de actividades vinculadas a la Universidad de Salamanca ha mostrado una notable diversidad temática y una significativa capacidad de convocatoria. Un total de 24 encuentros celebrados entre septiembre de 2025 y julio de 2026,

con al menos 2.581 participantes.

Desde el punto de vista disciplinar, la programación gestionada evidencia la fortaleza de la Universidad de Salamanca para acoger eventos en muy distintos ámbitos del conocimiento. En el área de comunicación y humanidades figuran congresos dedicados a la innovación en comunicación y medios audiovisuales, a la figura de Carmen Martín Gaite y a la literatura brasileña; en ciencias sociales y jurídicas destacan encuentros sobre derechos humanos, control público, innovación empresarial y ciencias sociales; y en el ámbito tecnológico y educativo sobresalen iniciativas centradas en inteligencia artificial, ética tecnológica e informática aplicada a la educación.

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Junto a ello, 2025-2026 ha reunido también congresos de perfil biosanitario y científico en audiología,

microbiología, parasitología, inmunooncología, leucemia infantil, bacterias lácticas, análisis instrumental, medio ambiente y biociencias, lo que confirma la amplitud del ecosistema investigador y académico que la Fundación General contribuye a articular desde la gestión congresual.

La distribución temporal de esta actividad permite apreciar, además, una marcada concentración en determinados periodos del calendario. Los registros ponen de relieve que los meses de junio (con 665 congresistas) y julio (con 740) concentran la mayor intensidad de la actividad congresual, lo que refuerza el papel de la Universidad de Salamanca como sede de alta atracción en periodos clave para la celebración de encuentros científicos y profesionales.

Especial relevancia ha adquirido la programación de este verano de 2026, que ha reunido varios congresos de notable capacidad de convocatoria en áreas científicas, tecnológicas y biosanitarias, con citas que superan los 450 participantes en el caso del Congreso de Análisis Instrumental, los 250

asistentes en ESPA2026, además de diversos encuentros de entre 100 y 150 participantes.

Esta densidad de actividad confirma la capacidad organizativa del entorno universitario salmantino y el valor de la Fundación General como instrumento de gestión especializada para canalizar iniciativas complejas, dar soporte a equipos académicos y favorecer la llegada a la ciudad de públicos

altamente cualificados.

Esta aportación al turismo académico, se ve además incrementada con el alto número de estudiantes, nacionales e internacionales, que participan anualmente en los cursos que gestiona la Fundación.

“Llevamos casi 30 años gestionando todo tipo de actividades formativas dentro de la Universidad de Salamanca. Además de los congresos, a lo largo del año contamos con multitud de cursos, muchos de ellos presenciales, que congregan en Salamanca a más de 3.000 estudiantes al año, la mayoría procedentes de Iberoamérica”, señala M.ª José Martín del Río, coordinadora de Formación y Congresos en la Fundación General.

La Fundación pone toda su infraestructura al servicio de la comunidad universitaria, instituciones y empresas para la gestión integral o parcial de cualquier actividad formativa. El personal se encarga desde la elaboración presupuestaria, presentación de candidatura, elaboración de imagen y material

de congreso, desarrollos informáticos y servicio técnico, así como cualquier aspecto relacionado con la gestión de los participantes.

El director-gerente, Óscar González Benito, declara que “La gestión de congresos y otras actividades formativas, constituye una palanca de generación de valor para la Universidad de Salamanca y su entorno, tanto por su contribución económica como por su impacto reputacional y académico. En

este sentido, nuestro papel como socio estratégico en la organización de congresos y reuniones científicas, está consolidado.