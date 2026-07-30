El investigador de Salamanca, Narciso M. Quijada, Premio PRAN a la mejor publicación científica sobre resistencia a los antibióticos

Narciso M. Quijada, investigador del Instituto de Biología Funcional y Genómica, ha recibido por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios el premio PRAN 2026, ) en el marco del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), reconociendo así “la excelencia de su publicación científica ‘The food-associated resistome is shaped by processing and production environments’”.
Este premio reconoce aquellas investigaciones que se adentran en uno de los grandes retos de la salud, la resistencia a los antimicrobianos. Además, cabe destacar que se han evaluado en total 78 candidaturas, lo que indica el gran valor que tiene la investigación realizada en Salamanca.
Como han indicado en un comunicado, esta investigación liderada por Narciso “profundiza en el estudio del resistoma alimentario, es decir, el conjunto de genes de resistencia a los antibióticos presentes en los microorganismos asociados a los alimentos. El trabajo demuestra cómo los entornos de producción y procesado desempeñan un papel determinante en la composición de este resistoma, aportando información clave para comprender la aparición y dispersión de genes de resistencia a lo largo de la cadena alimentaria”.