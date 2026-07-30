El investigador de Salamanca, Narciso M. Quijada, Premio PRAN a la mejor publicación científica sobre resistencia a los antibióticos

Narciso M. Quijada, investigador del Instituto de Biología Funcional y Genómica, ha recibido por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios el premio PRAN 2026, ) en el marco del Plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos (PRAN), reconociendo así “la excelencia de su publicación científica ‘The food-associated resistome is shaped by processing and production environments’”.

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Este premio reconoce aquellas investigaciones que se adentran en uno de los grandes retos de la salud, la resistencia a los antimicrobianos. Además, cabe destacar que se han evaluado en total 78 candidaturas, lo que indica el gran valor que tiene la investigación realizada en Salamanca.