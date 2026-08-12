La Universidad Pontificia de Salamanca ha realizado un total de 531 movilidades académicas de estudiantes durante el curso 2025-2026, entre programas de larga y corta duración. Según explica esta institución, estos datos reflejan su "compromiso con una formación abierta al mundo y con el impulso de experiencias académicas internacionales que enriquecen la preparación personal y profesional de sus estudiantes".

Publicidad Publicidad

En concreto, durante este curso, la UPSA ha recibido a 322 estudiantes procedentes de universidades de Europa, América y Asia; mientras que 209 alumnos de la universidad salmantina han realizado parte de su formación en instituciones extranjeras o nacionales. Esto se lleva a cabo gracias a los programas Erasmus+, Intercambio y SICUE; a los que se se suman 24 movilidades salientes correspondientes a los BIP (Blended Intensive Programme), una modalidad de corta duración que une el trabajo colaborativo en línea y una estancia presencial breve en otro país europeo.

La UPSA refuerza su dimensión internacional con más de 530 movilidades académicas

Según trasladan desde la UPSA, la facultad de Comunicación se coloca en el primer puesto en cuanto a la participación en este tipo de programas. En este sentido, esta facultad ha acogido a alumnos procedentes de universidades de Alemania, Bélgica, Italia, Portugal, Chile, Colombia, México, Uruguay, Taiwán o Suiza, entre otros países.

Junto a Comunicación, destacan también Psicología, Educación, Enfermería e Informática, que concentran un elevado número de estudiantes internacionales y participan activamente en los distintos programas de movilidad. Asimismo, titulaciones como Nutrición, Fisioterapia, Logopedia, Teología también forman parte de esta red internacional de intercambio académico.

En relación a los datos registrados por los programas concretos, los programas de corta duración (BIP), la UPSA ha enviado a 24 estudiantes a universidades de Finlandia, Bélgica, Portugal y Rumanía, mientras que ha recibido a 150 alumnos procedentes de 17 países europeos.

Publicidad Publicidad

La UPSA refuerza su dimensión internacional con más de 530 movilidades académicas