La UPSA refuerza su dimensión internacional con más de 530 movilidades académicas

La Universidad Pontificia de Salamanca ha realizado un total de 531 movilidades académicas de estudiantes durante el curso 2025-2026, entre programas de larga y corta duración. Según explica esta institución, estos datos reflejan su "compromiso con una formación abierta al mundo y con el impulso de experiencias académicas internacionales que enriquecen la preparación personal y profesional de sus estudiantes".
En concreto, durante este curso, la UPSA ha recibido a 322 estudiantes procedentes de universidades de Europa, América y Asia; mientras que 209 alumnos de la universidad salmantina han realizado parte de su formación en instituciones extranjeras o nacionales. Esto se lleva a cabo gracias a los programas Erasmus+, Intercambio y SICUE; a los que se se suman 24 movilidades salientes correspondientes a los BIP (Blended Intensive Programme), una modalidad de corta duración que une el trabajo colaborativo en línea y una estancia presencial breve en otro país europeo.
Según trasladan desde la UPSA, la facultad de Comunicación se coloca en el primer puesto en cuanto a la participación en este tipo de programas. En este sentido, esta facultad ha acogido a alumnos procedentes de universidades de Alemania, Bélgica, Italia, Portugal, Chile, Colombia, México, Uruguay, Taiwán o Suiza, entre otros países.
Junto a Comunicación, destacan también Psicología, Educación, Enfermería e Informática, que concentran un elevado número de estudiantes internacionales y participan activamente en los distintos programas de movilidad. Asimismo, titulaciones como Nutrición, Fisioterapia, Logopedia, Teología también forman parte de esta red internacional de intercambio académico.
En relación a los datos registrados por los programas concretos, los programas de corta duración (BIP), la UPSA ha enviado a 24 estudiantes a universidades de Finlandia, Bélgica, Portugal y Rumanía, mientras que ha recibido a 150 alumnos procedentes de 17 países europeos.
En cuanto a la movilidad de larga duración, han participado 98 estudiantes de la UPSA; mientras que 44 alumnos han participado en programas de intercambio con universidades de América, Norteamérica, Asia y Reino Unido. En el programa SICUE, por su parte, han sido 43 estudiantes los que han realizado estancias en otras universidades españolas durante este curso. En cuanto a la acogida de estudiantes extranjeros, la UPSA ha recibido a 58 estudiantes Erasmus: 77 de programas de intercambio internacional y 37 del programa SICUE.