La UPSA convoca el I Concurso Internacional de Composición Coral Sacra con un premio de 3.000 euros

La Universidad Pontificia de Salamanca ha convocado la primera edición del Concurso Internacional de Composición Coral Sacra, una iniciativa promovida por el Instituto Universitario de Música Sacra.

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El director del Instituto Universitario de Música Sacra, Francisco José Udaondo, ha destacado que el concurso nace con la vocación de convertirse en “un espacio de encuentro entre la tradición y la creatividad contemporánea”, al tiempo que pretende enriquecer el repertorio litúrgico con nuevas composiciones. Asimismo, ha subrayado el compromiso de la UPSA con la promoción de la música sacra como un patrimonio vivo capaz de seguir inspirando a nuevas generaciones de compositores e intérpretes.

La convocatoria está dirigida a compositores mayores de 18 años, de cualquier nacionalidad, que podrán presentar hasta tres obras originales e inéditas para coro mixto a cuatro voces (SATB), a capella o con acompañamiento de órgano. En esta primera edición, la temática será el canto de comunión y las composiciones deberán tener una duración de entre tres y seis minutos, además de ajustarse a las bases técnicas del certamen.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 30 de noviembre a través de la página web de la Universidad Pontificia de Salamanca.

La obra ganadora recibirá un premio de 3.000 euros y será interpretada por el Coro Tomás Luis de Victoria de la UPSA, incorporándose además a su repertorio habitual. El jurado también podrá conceder hasta nueve accésits, cuyas composiciones serán publicadas junto a la obra vencedora.

El jurado estará presidido por el rector de la Universidad y contará con la participación del director y el secretario del Instituto Universitario de Música Sacra, además de un representante de su Comité Asesor.